Во время военного положения цену на газ для населения в Украине поднимать не будут. Такое решение принял Кабинет министров.

Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 гривен за куб, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что отдельным решением правительство рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", - заявил премьер.

Между тем постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале рассказал о других важных сегодняшних решениях Кабмина.

Утверждены порядок выкупа и строительства жилья с целью передачи для временного проживания ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) и порядок и условия предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на выкуп и строительство жилья с целью передачи для временного проживания ВПЛ. Определены следующие механизмы формирования фонда жилья для ВПЛ: выкуп жилья, строительство фондов временного жилья, реконструкция имеющихся домов и общежитий, передача жилья в коммунальную или государственную собственность, капитальный ремонт объектов жилого фонда.

Внесены изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансового лизинга и этот порядок расширен на субъекты крупного предпринимательства. Определены новые цели государственной поддержки: финансирование СПД (субъектов предпринимательской деятельности) - сельхозтоваропроизводителей для осуществления сельскохозяйственной деятельности на период военного положения на таких же условиях, как по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", финансирование СПД для обеспечения пассажирской и грузовой перевозок на период действия военного положения в Украине.

Создана межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения населения продовольственными товарами длительного хранения и санитарно-гигиеническими товарами в условиях военного состояния и утверждено положение о ней.

Внесены изменения в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта и порядка проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Указанные изменения позволят продлить срок действия договоров об организации перевозки пассажиров на городском, пригородном и междугородном автобусных маршрутах общего пользования, не выходящих за пределы территории области, на период действия военного положения в Украине и в течение года со дня его прекращения или отмены.

Денонсировано соглашение между правительствами Украины и Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

Утвержден план мер обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения. Планом предусмотрено внедрение системы мониторинга состояния продовольственной безопасности и экономической жизнедеятельности наиболее важных объектов инфраструктуры аграрного рынка, предоставление господдержки и внедрение стимулирующих мер для национального производителя продуктов питания, внедрение программ адресной продовольственной помощи.

Упрощена на время правового режима военного состояния процедура формирования регионального заказа на подготовку специалистов и рабочих кадров путем исключения из нее этапа согласования с региональными советами профессионального (профессионально-технического) образования.

Одобрена стратегия интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга на период до 2024 года. Внедрение такой системы позволит обеспечить организацию субъектов мониторинга радиационной обстановки в Украине, эффективное использование его результатов и повысит оперативность и эффективность аварийного реагирования.

В целях предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, принято решение повысить предельный уровень торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, в частности, дизтоплива с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%) и бензинов автомобильных с 4,55 до 6,50 гривен с учетом НДС (на 42,8%). В то же время Кабмин продлил срок действия порядка применения предельного уровня торговой надбавки (наценки) на продовольственные товары существенной социальной значимости на весь период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены.

Открыты пункты пропуска "Дяковцы" и "Красноильск" для пешеходного и автомобильного сообщения, кроме грузового, через украинско-румынскую государственную границу.

Ранее "Страна" приводила комментарий Кабмина по поводу дефицита горючего в Украине.

Мы также сообщали, что правительство запретило сотрудникам госкомпаний работать удаленно из-за границы.