Кабмин запретил работникам госпредприятий и их руководителям работать удаленно за пределами Украины. Это возможно лишь в случае официально оформленной служебной командировки.

Об этом говорится в принятом Постановлении КМУ № 481 от 26.04.2022

Другими словами, те работники госпредприятий, которые уехали за границу, спасаясь от войны, должны будут либо вернуться в Украину, либо потерять работу.

При этом в пределах Украины работники могут трудиться дистанционно, но только по решению руководства.

Отметим, что к госпредприятиям относятся такие компании, как "Нафтогаз", "Укрнафта", "Одесский припортовый завод" и многие другие.

Напомним, средняя зарплата в Украине может упасть до 150 долларов.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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