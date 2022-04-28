Кабмин запретил сотрудникам госкомпаний работать удаленно из-за границы
Кабмин запретил работникам госпредприятий и их руководителям работать удаленно за пределами Украины. Это возможно лишь в случае официально оформленной служебной командировки.
Об этом говорится в принятом Постановлении КМУ № 481 от 26.04.2022
Другими словами, те работники госпредприятий, которые уехали за границу, спасаясь от войны, должны будут либо вернуться в Украину, либо потерять работу.
При этом в пределах Украины работники могут трудиться дистанционно, но только по решению руководства.
Отметим, что к госпредприятиям относятся такие компании, как "Нафтогаз", "Укрнафта", "Одесский припортовый завод" и многие другие.
Напомним, средняя зарплата в Украине может упасть до 150 долларов.
Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.
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