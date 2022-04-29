В Кабмине говорят, что дефицит горючего исчезнет в течение недели
В Правительстве ожидают, что дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины будет ликвидирован в течение недели.
Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.
"Операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас мы решаем вопрос, как максимально быстро ввезти их на территорию Украины", - заявила она.
По словам Свириденко, топливо незначительно подорожает из-за удорожания логистики, усложнения маршрутов, и использования нескольких видов транспорта.
Подробно о причинах дефицита мы писали здесь.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.