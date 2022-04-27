Кабмин предлагает закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период действия военного (чрезвычайного) положения без оформления разрешения. Правительство планирует это сделать путем подачи декларации.

Соответствующий законопроект правительство поддержало и направило в Верховную Раду, сообщает Минэкономики.

Декларацию можно будет подать через ЦНАП или онлайн - через Единый государственный веб-портал электронных услуг, приложение или портал "Дия". Сделать это можно будет независимо от местонахождения и места осуществления деятельности.

В то же время разрешения или лицензии, действие которых заканчивается, будут автоматически продлеваться на время военного положения и еще на три месяца после его завершения.

В Минэкономики добавили, что сейчас в Украине на декларативный принцип переведено 48 разрешений, 19 лицензий, около 500 других публичных услуг для бизнеса.

Такие изменения, заявили в ведомстве, помогут предпринимателям возобновить работу, которая была приостановлена из-за боевых действий, "или же начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным".

Ранее мы писали, что в "Дие" предприниматели снова могут вносить изменения или закрывать ФОП.

Также сообщали, украинским торговым сетям позволили привлекать льготные кредиты до 1 млрд гривен на год.