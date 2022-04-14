Украинский малый бизнес уволил и отправил в отпуск две трети сотрудников - исследование
Владельцы малого и среднего бизнеса в Украине сократили треть сотрудников, еще треть - отправили в отпуск. Об этом говорится в исследовании компании Advanter Group.
В целом владельцы микробизнеса сократили 42% своих наемных работников, малого бизнеса - 24%, среднего - 18%.
Из оставшихся работать 42% получают сокращенную зарплату.
21,6% предприятий полностью прекратили работу, еще 34,3% - почти полностью.
Вместе с тем, 22,9% предприятий за последние недели увеличили объем работ, что свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности.
18,2% бизнесов переехали, еще 3,4% - в процессе переезда. 12% предприятий полностью или частично перенесли деловую активность за пределы Украины.
Общие прямые потери малого и среднего бизнеса за четыре недели войны оцениваются в 85 млрд долларов.
Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.
Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.