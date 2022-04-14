Владельцы малого и среднего бизнеса в Украине сократили треть сотрудников, еще треть - отправили в отпуск. Об этом говорится в исследовании компании Advanter Group.

В целом владельцы микробизнеса сократили 42% своих наемных работников, малого бизнеса - 24%, среднего - 18%.

Из оставшихся работать 42% получают сокращенную зарплату.

21,6% предприятий полностью прекратили работу, еще 34,3% - почти полностью.

Вместе с тем, 22,9% предприятий за последние недели увеличили объем работ, что свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности.

18,2% бизнесов переехали, еще 3,4% - в процессе переезда. 12% предприятий полностью или частично перенесли деловую активность за пределы Украины.

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса за четыре недели войны оцениваются в 85 млрд долларов.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.