Под Черниговом российские военные попали ракетой в частный дом
В Черниговской области российские войска попали ракетой в частный дом.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на Facebook.
Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North"
"Сегодня оккупанты попали в один из частных домов в районе Городни", - говорится в сообщении.
Предварительно, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Скриншот: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North"
Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
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