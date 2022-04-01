В "Дие" предприниматели могут снова вносить изменения или закрывать ФОП. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

"Этот реестр не работал с начала войны, чтобы обезопасить данные украинцев. Сейчас Единый госреестр юрлиц, ФОПов и общественных формирований снова работает и можно пользоваться его услугами", - написал Федоров.

Кроме этого, Федоров добавил, что на этой неделе восстановили регистрацию бизнеса через "Дию", услугой уже воспользовались 1800 человек.

"Украинцы продолжают открывать свое дело и развивать нашу экономику", - пишет Федоров.

Ранее сообщалось, что физические лица предприниматели (ФЛП или ФОП) 1, 2 и 3 групп могут заплатить налоги в государственном приложении "Дия". Услуга вновь стала доступна.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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