В Financial Times вышла вышла под заголовком "Отвыкание от российского газа начинается в тылу".

Ее автор, экономический редактор издания Крис Джайлз, рассуждает о том, что "Европе предстоит холодная и темная зима", если те, кто поддерживают Украину, "не будут потреблять меньше газа, что позволит европейским странам избежать жесткого контроля России над их потреблением энергии"

Он приводит данные аналитиков, согласно которым снижение обогрева помещений с 20°C до 18°C по всей Европе сократит потребление энергии на 20-25%.

"Несмотря на планы по получению газа из других источников, увеличению запасов в течение лета, ускорению реализации проектов ветровой и солнечной возобновляемой электроэнергии и инвестициям в теплоизоляцию домов, самый быстрый и дешевый способ уменьшить зависимость от России - просто использовать меньше газа", - рассуждает автор.

"Мы можем носить больше слоев одежды, использовать одеяла и покупать эффективные куртки с аккумуляторным подогревом. Нам не нужно замерзать", - пишет Джайлз.

Напомним, часть Польши осталась без газоснабжения из-за остановки поставок Россией. Мэр Пшемыслава Ренн сообщил, что "у жителей нет ни отопления, ни горячей воды, ни на чем приготовить даже ужин".

Ранее мы писали, что в ЕС назвали шантажом приостановку поставок газа из РФ в Болгарию и Польшу и пообещали скоординированный ответ.

Также Bloomberg сообщает, что 10 покупателей из Европы согласились на оплату газа в рублях. А сегодня стало известно, что по данным Bloomberg, четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили за поставки в рублях.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.