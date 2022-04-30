Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией не обсуждается снятие санкций. Об этом он рассказал в своем Twitter.

"На переговорах не обговариваются санкции. Потому что мир вводил их за оккупацию и нарушение территориальной целостности Украины. Причины не устранены. Следовательно, санкции будут только нарастать", - написал Подоляк.

Также он намекнул, что под вопросом и другие пункты переговоров, на которых настаивает Россия: это статус русского языка, о котором переговоры ведутся, и так называемая "денацификация" Украины, на которой настаивает Россия, но совершенно не принимает на переговорах Украина.

"Денацификацию и русский язык" россияне навсегда вписали в мировую историю кровью мирных украинцев из Бучи, Гостомеля, Харькова, Мариуполя и других городов", - написал Подоляк.

Скриншот: Twitter/Михайло Подоляк

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины застопорились из-за якобы "непоследовательной" позиции Киева. Также он сказал, что вопрос снятия с России санкций тоже входит в повестку переговоров.

Также недавно на встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил об очень высоком риске прекращения мирных переговоров с Россией.