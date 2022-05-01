Утром в воскресенье, 1 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

"На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огневое поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия по направлениям Изюм-Барвинково и Изюм-Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. К указанным районам переместили до 300 единиц вооружения и военной техники, а также прибыли около тысячи мобилизованных со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе уточнили, что с целью прикрытия наступления враг разместил там ЗРК "Бук-М2" и "Тор-М".

"На Донецком и Таврийском направлениях группировка войск противника ведет активные действия на всей линии столкновения. Враг пытается наносить авиаудары по позициям наших войск. На Лиманском направлении противник ведет наступление по направлению Крымки и Александровки", - уточняется в тексте.

Кроме того, россияне блокируют ВСУ в районах Новотошковского и Орехово (к югу от Лисичанска).

ВСУ, по данным Генштаба, за сутки на Донбассе отбили девять вражеских атак.

По информации Генштаба, на Южнобугском направлении оккупанты ведут бой с целью выйти на административные границы Херсонской области, после чего создать благоприятные условия для наступления на города Николаев и Кривой Рог.

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