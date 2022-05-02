Утром в понедельник, 2 мая, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что противник на Донбассе пытается захватить Попасную и создать условия для наступления на Славянск.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь.

Сообщается, что на Сиверском направлении враг из минометов обстреливал позиции ВСУ в районе Сеньковки Черниговской области.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населённых пунктов Уды и Прудянка, сообщает Генштаб ВСУ. На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. Противник продолжал обстрелы наших войск.

На Донецком направлении противник ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения. На Лиманском направлении противник оказывал огненное влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.

По данным Генштаба, на Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Враг усилил войска за счет перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

"В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей", - сообщает Генштаб ВСУ.

На Таврическом и Южнобугском направлениях противник, по данным Генштаба ВСУ, продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелы.

На Южнобугском направлении противник пытается выйти на административную границу Херсонской области, ищет слабые места в нашей обороне. В районе Николаева враг провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.

Сообщается, что за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10". Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских войск, уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

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