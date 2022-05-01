Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о риске глобального голода из-за войны в Украине - одной из крупнейших стран-экспортеров пшеницы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые будут голодать, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно. Вся эта военная ситуация ведет к глобальному голоду", - сказал Шольц.

Ранее министр по вопросам сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Украине нужно больше оружия, иначе Запад столкнется с проблемой голода. По его словам, Россия целенаправленно атакует объекты сельского хозяйства в Украине, чтобы спровоцировать нехватку продовольствия, поэтому важно, чтобы Запад, в том числе и Германия, поддержал Киев оружием.

Кроме того, по информации ООН, из-за войны в Украине голод угрожает 1,7 миллиарда человек, треть из которых уже живет в нищете. Как сообщает ООН, 36 стран, включая несколько самых бедных и уязвимых государств мира, получают более половины своего импорта пшеницы из Российской Федерации и Украины. Поэтому влияние войны носит глобальный и системный характер.

Напомним, уже 67-й день в Украине продолжается война. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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