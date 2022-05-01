Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против поспешности в принятии решений об отправке тяжелых вооружений Украине. Об этом сообщают европейские СМИ.

"Я принимаю решения быстро и в координации с нашими партнерами. Считаю, что чрезмерно поспешные и нескоординированные инициативы не были бы правильными", - сказал Шольц.

В сообщениях отмечается, что этот комментарий прозвучал на фоне того, что партнеры Шольца по правящей коалиции занимают более жесткую позицию, чем канцлер: они считают, что Германия должна отправлять на Украину больше тяжелых вооружений.

В то же время часть соратников Олафа Шольца из его собственной партии, напротив, считают, что следует крайне осторожно подходить к поставкам таких вооружений, чтобы избежать эскалации напряженности с РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах ФРГ сообщало, что Германия рассматривает возможность отправки самоходных гаубиц в Украину.

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