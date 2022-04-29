Германия в настоящее время рассматривает возможность отправки самоходных гаубиц в Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах ФРГ.

По данным источника, Берлин ведет переговоры с правительством Нидерландов по этому вопросу.

Напомним, федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт хочет увеличить поставки оружия в Украину. Кроме того, как пишет газета, украинские солдаты будут обучаться управлению немецкой самоходной артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды хотят поставить украинской армии.

Gepard - немецкая зенитная самоходная установка. Предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении. Эксплуатируется с 1976 года.

Также мы сообщали, что зампред Совбеза РФ Медведев пригрозил судьбой Рейхстага парламенту Германии, который одобрил поставки тяжелого оружия Украине.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.