Мост в Акимовке Мелитопольского района взорвали группы "Движения сопротивления" Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщил Генштаб.

"Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно через него враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы, пока занятые россиянами. Этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Пологов, Токмака и Мариуполя", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что, учитывая близость моста к Крыму, потребности оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта.

Напомним, сегодня, 28 апреля, под Мелитополем был подорван железнодорожный мост, которым россияне перебрасывали подкрепление и топливо на фронт из Крыма.

Ранее мы писали, что через мост в Затоке, обстрелянный россиянами два дня назад, возобновили движение.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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