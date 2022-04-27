Появилось видео, как сейчас выглядит дамба под Киевом, поврежденная в ходе боев
Корреспонденты "Страны" съездили к дамбе в селе Козаровичи под Киевом, которая была повреждена в ходе боевых действий.
Публикуем видео, как сейчас выглядит дамба, которая находится в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище.
На подъезде к дамбе и территории видны следы обстрелов, разрушенная инфраструктура. На самой дамбе также многочисленные повреждения.
Напомним, что из-за повреждения дамбы были затоплены села на Дымеровском направлении.
Позже в МВД заявили, что в районе повреждённой дамбы на реке Ирпень под Киевом нет серьезного наводнения.
Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.