Корреспонденты "Страны" съездили к дамбе в селе Козаровичи под Киевом, которая была повреждена в ходе боевых действий.

Публикуем видео, как сейчас выглядит дамба, которая находится в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище.

На подъезде к дамбе и территории видны следы обстрелов, разрушенная инфраструктура. На самой дамбе также многочисленные повреждения.

Напомним, что из-за повреждения дамбы были затоплены села на Дымеровском направлении.

Позже в МВД заявили, что в районе повреждённой дамбы на реке Ирпень под Киевом нет серьезного наводнения.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.