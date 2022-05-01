Посол Украины в Берлине Андрей Мельник выразил недовольство объемом оказываемой Германией военной и финансовой помощи, назвав "вялой" политику канцлера Олафа Шольца, в том числе по вопросу поставок вооружений Киеву.

Свою точку зрения он изложил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

"Страх стать участником войны, поставляя оружие, — полная чепуха. Для Путина Германия уже давно является стороной войны. Любой, кто хочет предотвратить эскалацию их войны, должен помочь нам сейчас поставить Путина на место. Победа России в Украине была бы худшим, что могло случиться с Германией", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.