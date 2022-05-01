Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин рассказал о том, что турецкая делегация посетила Киев и рассказал, что Турция надеется найти решение, которое бы не нарушило суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом Ибрагим Калин написал у себя в Twitter по итогам своего визита в Киев.

Скриншот: Twitter/Ibrahim Kalin

"Турция продолжит свои многогранные усилия и инициативы по прекращению войны. Не исключено, что удастся найти решение на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и построить архитектуру безопасности, включающую все стороны".

Фото: Twitter/Ibrahim Kalin

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