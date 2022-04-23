Турецкое правительство больше не будет пропускать через свое воздушное пространство военные и гражданские самолеты России, направляющиеся в Сирию.

Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в разговоре с турецкими журналистами.

По словам чиновника, разрешение на полеты российских воздушных судов было выдано на три месяца и закончилось в апреле. При этом он добавил, что Турция не участвует в санкциях против России, поэтому российские компании могут вести бизнес в республике при условии соблюдения всех законов.

Решение о запрете полетов российских бортов могло было быть продиктовано тем, что Россия пытается собирать наемников в Сирии для того, чтобы доукомплектовать свои войска в Украине. Так, еще в начале марта в Минобороны России сообщило о том, что получило 16 тысяч заявок от "сирийских добровольцев", готовых отправиться в Украину.

Однако массового переброса наемников не случилось. По оценке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, на Донбассе на стороне России воюет примерно 500 наемников из Ливии и Сирии.