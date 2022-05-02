В понедельник, 2 мая, на рассвете у острова Змеиный ударами с "Байрактара" были уничтожены два российских катера типа "Раптор".

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Катера проекта 03160 "Раптор" предназначены для патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и тёмное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования.

Напомним, после уничтожения крейсера "Москва" РФ начала запускать ракеты по Украине с подводных лодок.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.