В Украине могут продлить всеобщую мобилизацию. Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга.

Отметим, приказ Зеленского №69/202 о всеобщей мобилизации был подписан 24 февраля, после вторжения России. Закончиться мобилизация должна 24 мая.

По словам Горбача, дальнейшая ситуация с мобилизацией будет зависеть от обстановки на момент окончания всеобщей мобилизации.

"Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет потребность в пополнение специалистами, военными наших воинских частей. Поэтому я думаю, руководством будет продлена мобилизация после 24 мая", - заявил он.

Напомним, украинский бизнес, которому в войну приходится тяжело, жалуется, что уже едва тянет "мобилизационные" выплаты за своих работников. Речь идет о требовании сохранять зарплату и платить ЕСВ за тех сотрудников, которые идут воевать. Сейчас все эти выплаты - полностью на работодателях, государство ничего им не компенсирует.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.