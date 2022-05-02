В Раде зарегистрирован законопроект 7341, которым предлагается одобрить Обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук в Facebook.

"Доказательства против РФ - это зверства в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах Украины, использование РФ запрещённого оружия, в частности химического, захват в заложники мирного населения, постоянный ядерный террор, поддержка террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", отравление семьи Скрипалей, сбитие Малайзийского авиалайнера", - написал Стефанчук.

Напомним, США изучают возможность признать РФ государством-спонсором терроризма. Признать за Россией такой статус в ходе недавнего телефонного разговора у американского лидера Джо Байдена просил украинский президент Владимир Зеленский. Это одна из самых сильных по последствиям санкций в арсенале США.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.