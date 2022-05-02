В первые месяцы 2022 года по всему миру наблюдается замедление роста экономики. Причем началось оно еще до войны в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Страны Евросоюза выросли всего на 0,2 процента в целом за январь, февраль и март - по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Экономика США сократилась на 0,4 процента за тот же период. Китай из-за массовых локдаунов тоже сообщил о снижении роста ВВП.

Основные причины - рост цен, последствия войны в Украине и перебои в цепочке поставок. Причем, если в США и Китае причины спада имеют больше внутренний характер, то Европу в основном "зацепила" ситуация с Украиной.

"Перспективы глобального роста ухудшаются, и это происходит быстрее и серьезнее, чем ожидало большинство аналитиков", - пишет издание.

Несмотря на то, что нынешний набор факторов риска, таких как коронавирус и напряженность в отношениях между Украиной и РФ, присутствовал в начале года, экономические перспективы тогда были намного радужнее, пишет The New York Times. Ограничения, связанные с вариантом коронавируса Omicron, начали ослабевать в Европе и других странах, и были надежды, что движение товаров и припасов по всему миру вот-вот ускорится.

"Но вторжение России в Украину привнесло резкий уровень неопределенности и подорвало уверенность в экономике. Война и последовавшие за ней санкции, введенные Соединенными Штатами, Европой и их союзниками, усугубили нехватку продовольствия, энергии и жизненно важных полезных ископаемых, нарушив торговлю и доведя инфляцию до ужасающих уровней", - сообщает издание.

Напомним, из-за войны в Украине инфляция в США и Германии достигла рекордных показателей: дорожают бензин, еда и жилье.

Также мы писали о том, что НБУ считает, что годовая инфляция в Украине может превысить 20%.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.