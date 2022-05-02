В мире все громче говорят об угрозе ядерной войны и готовятся к возможным апокалиптическим сценариям.

Комментарии официальных лиц, таких как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, говорящий, что "перспектива ядерной войны теперь снова стала возможной", подогревают эти страхи.

"Риск серьезный, реальный. Его нельзя недооценивать", - заявил на этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров об опасности ядерного конфликта.

Президент России Владимир Путин предупредил о "молниеносном" возмездии против любых стратегических угроз России.

В западных СМИ широко цитируют спикеров российского государственного телевидения, утверждающих, что "Путин скорее начнет ядерную войну, чем смирится с поражением в Украине".

Речь идет о знаменитом уже заявлении главреда "Russia Today" Маргариты Симонян, которая сказала: "Cчитаю более реалистичным путь третьей мировой войны. Потому что зная нас, зная нашего руководителя я не вижу шансов, что мы просто сложим лапки и скажем: "ну не получилось". И то, что все это закончится ядерным ударом, мне кажется более вероятным, чем вот такое развитие событий (то, что РФ смирится с поражением - Ред.)".

А буквально вчера телеведущий Дмитрий Киселев в "Вестях недели" размышлял о возможности нанесения ядерного удара по Британии.

Комментируя заявление Джонсона, что Британия может нанести удар по России в случае, если РФ применит в Украине оружие массового поражения Киселев заявил, что для того, чтобы стереть Британию с лица земли, хватит удара одной ракеты "Сармат" в ее новой модификации.

Кроме того, по его словам, есть ещё один вариант "погрузить Британию в морскую пучину" - российский подводный комплекс "Посейдон".

"Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами он превратит то, что от них, может быть, останется, в радиоактивную пустыню", - сказал Киселев.

"Эти заявления усугубили тенденцию к эскалации риторики с обеих сторон, поскольку Россия продолжает предупреждать Запад о "молниеносных" последствиях вмешательства в ее продолжающееся вторжение", - пишет Independent.

Путин, предупреждая западные страны о вмешательстве в войну, упомянул новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".

"У нас есть все инструменты для этого - такие, которыми никто не может похвастаться. И не будем хвастаться. Мы воспользуемся ими при необходимости. И я хочу, чтобы все это знали, - сказал Путин. - Мы уже приняли все решения по этому поводу".

Тем временем, республиканец Адам Кизингер внес в Конгресс проект резолюции об использовании военных США для защиты Украины.

Документ "уполномочил бы президента Соединенных Штатов использовать наши силы для реагирования на сценарий, в котором Российская Федерация применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Что пишут по поводу угрозы ядерной войны на Западе, разбиралась "Страна".

"Сармат" из России и "оружие судного дня" Вашингтона

"Россия объявила, что к осени развернет межконтинентальную баллистическую ракету Satanа II, также известную как система межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" с ядерной боеголовкой, способной поразить Великобританию, а также Европу и США", - пишет Independent.

США не видели никаких признаков того, что Россия предприняла какие-либо шаги по подготовке ядерного оружия к использованию во время войны, но два источника, знакомые с недавними оценками разведки, ранее сообщили CNN, что официальные лица США больше, чем когда-либо, обеспокоены угрозой их применения Россией со времен холодной войны.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что "совершенно безответственно" для любого высокопоставленного руководителя ядерной державы начинать "бряцать ядерной саблей".

Милли сказал, что военные США следят за ядерной угрозой со стороны России вместе с "друзьями и союзниками".

Другие страны выразили разную степень обеспокоенности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не ожидает, что Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, если Москва потерпит поражение в продолжающемся вторжении.

А министерство иностранных дел Китая пыталось сдержать эскалацию в сторону новой мировой войны.

"Никто не хочет, чтобы разразилась третья мировая война", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Собственно, такой же риторики придерживается и Россия. Глава МИД РФ Лавров сказал, что Россия не хочет ядерной войны и не намерена ее начинать.

Тем временем Пентагон, пишет Washington Post, начал разработку нового поколения "оружия судного дня" для "сдерживания" России.

"Конфликт в стиле Второй мировой войны, в котором может быть задействовано ядерное оружие, не отвечает ничьим интересам, сказал глава ВВС США Фрэнк Кендалл Washington Post. - Но это не значит, что кто-то не совершит ошибку, предприняв агрессивные действия, думая, что другая сторона не собирается воевать, а потом узнает, что они это делают".

Тем не менее, пишет Washington Post, официальные лица США, похоже, уверены, что Россия не рискнет бросить вызов НАТО, применив тактическое ядерное оружие, но недавние российские заявления подчеркнули важность "твердого сдерживания".

Впрочем, приходит к выводу издание, новое оружие Пентагона уступает российским гиперзвуковым ракетам, но оно модернизирует стратегический арсенал Соединенных Штатов.

"Мы собираемся инвестировать в запланированную рекапитализацию ядерной триады", - сказал Кендалл, имея в виду сочетание межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, бомбардировщиков и ракетоносных подводных лодок, призванных обеспечить сдерживание, способное выдержать первый удар.

Согласно недавней статье в Breaking Defense, ВВС хотят потратить около 5 миллиардов долларов в следующем году на бомбардировщик B-21, известный как Raider, который способен нести ядерное оружие. По данным журнала Air Force Magazine, к 2027 году расходы на усовершенствованный бомбардировщик составят почти 20 миллиардов долларов. Генерал Чарльз Браун-младший, начальник штаба ВВС, описывает малозаметный B-21 как проникающий бомбардировщик, который может "поразить любую цель, в любое время, в любом месте, даже в самых сложных условиях". Многие его возможности и дата поставки засекречены.

Кендалл также продвигает инициативу по совмещению пилотов-людей и машин в программе Next Generation Air Dominance. Самолет, которым управляет человек (по словам Кендалла), будет сопровождаться пятью беспилотными боевыми самолетами.

"Как и все высокопоставленные чиновники Пентагона, Кендалл настаивает на том, что Соединенные Штаты не будут ввязываться в прямую военную конфронтацию с Россией, если только НАТО не подвергнется нападению. Но война в Украине активизировала усилия по стратегической модернизации, которые уже ведутся в Пентагоне, и заставила военных планировщиков, как и в разгар холодной войны, больше думать о немыслимом (ядерной войне, - Ред.)", - пишет Washington Post.

Голод, холод и радиация

И хоть большинство экспертов в западной прессе настаивает на небольшой вероятности того, что битва в Украине может перерасти в ядерную катастрофу, 69% американцев, опрошенных местной психологической ассоциацией, говорят, что они "обеспокоены тем, что вторжение в Украину приведет к ядерной войне".

В западной прессе уже рисуют катастрофические картины в случае ядерной войны.

Ядерный взрыв приведет к массовым жертвам и невообразимым разрушениям, пишет американский автор Harvard Business Review Крис Моррис.

"Когда США взорвали ядерное оружие над японскими городами Хиросима и Нагасаки 77 лет назад, они сравняли города с землей и убили около 200 тысяч человек. Но, по мнению ученых, ужасы ядерной войны могут затронуть всю планету", - предупреждает Моррис

Согласно опубликованному в "Бюллетене ученых-атомщиков" анализу, один или два ядерных удара не будут иметь глобальных последствий. Но удар 100 единиц оружия размером с то, что упало на Хиросиму, понизит температуру во всем мире, что приведет к неурожаю и массовому голоду.

"Современные американские бомбы в 80 раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Россия испытала еще более мощное оружие. Тем не менее, по словам экспертов, если Россия применит ядерное оружие в Украине, она, скорее всего, применит "тактическое" оружие, которое менее мощное, чем то, что Соединенные Штаты использовали во Второй мировой войне, но все же может привести к большим жертвам из-за радиации и спровоцировать глобальный голод", - заключает Моррис.

"Неисчислимые смерти и разрушения"

Кристофер Чиввис, директор американской программы управления государством в Фонде Карнеги за международный мир, делится пессимистическими прогнозами, считая, что дальнейшая эскалация в конечном итоге может привести к ядерной катастрофе.

"Десятки военных учений, проведенных Соединенными Штатами и их союзниками после вторжения России в Украину в 2014 году, ясно показывают, что Путин, вероятно, применит ядерное оружие, если решит, что его режиму угрожает опасность. Трудно точно сказать, какой поворот событий напугает его настолько, что он переступит ядерный порог. Преодоление ядерного порога не обязательно будет означать немедленный полномасштабный обмен ядерными ударами, другими словами, глобальную термоядерную войну. Но это было бы чрезвычайно опасным, переломным событием в мировой истории", - написал Чиввис в колонке в Guardian.

Ядерный вариант, по его словам предполагает использование Россией небольшого ядерного оружия ("нестратегического ядерного оружия") против конкретной военной цели в Украине. Такой удар может иметь военную цель, например, уничтожить аэродром или другой военный объект, но в основном он будет направлен на демонстрацию готовности применить ядерное оружие или "эскалацию для деэскалации" и запугивание Запада, чтобы тот отступил.

"Не бывает такого понятия, как "маленький" ядерный удар. Если Путин применит тактическое ядерное оружие, это будет третья мировая война. Развертывание ядерного оружия, каким бы "небольшим" оно ни было, означает неисчислимые смерти и разрушения", - добавляет Daily Beast.

Для некоторых военных аналитиков немыслимая перспектива ядерной войны становится почти мыслимой.

"Как только вы увидите грибовидное облако, никто не будет знать, было ли это 20-килатонное оружие или 1 мегатонна (в 1000 раз сильнее)", - сказал Джошуа Поллак, редактор "Обзора нераспространения", издаваемого Центром исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина.

"Даже эта небольшая ядерная бомба чрезвычайно разрушительна в зависимости от того, куда вы ее уроните. Это будет очень большой взрыв, который вызовет электромагнитный импульс и, вероятно, вызовет пожар", - сказал Поллак Daily Beast.

Может быть, это просто риторика, ядерный шантаж, но если Путин совершит немыслимое, спросил Поллак, "как нам реагировать, чтобы избежать Армагеддона?"

"Если Путин применит ядерное оружие, он не знает, как мы отреагируем. Смирится ли Байден - или весь мир - с ядерными ударами по центрам гражданского населения? Ответ почти наверняка: нет. Как бы это ни называлось в данный момент, история запомнит это как "Третья мировая война", - заключает Лоуренс Корб, старший научный сотрудник Центра американского прогресса и бывший помощник министра обороны в администрации Рейгана.

Впрочем, на Западе есть мнение, что Путин вряд ли нажмет на ядерную кнопку.

"Я давно смотрю на Путина. Он прагматичный, практичный человек. Меня не волнует, каким зверем вы его считаете… он не превратился из мастера шахмат в сумасшедшего, чтобы сделать это [использовать ядерное оружие]. Но исключать этого не могу. До этого не должно дойти", - сказал Daily Beast Лоуренс Уилкерсон, полковник армии США в отставке.

Он также предельно цинично рассуждает, что можно даже пожертвовать Украиной ради спасения мира от гибели.

"Не стоит спасать какое-либо государство, если это означает взорвать 7 млрд человек", - сказал Уилкерсон.

"Погаснет свет над Осло"

Джозеф Мазур, почетный профессор колледжа Мальборо, задается вопросом, как много средний американец знает о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Для статьи "Безумие ядерных угроз", опубликованной в онлайн-блоге Psychology Today, Мазур провел неофициальный (но показательный) опрос.

Мазур опросил 12 взрослых и четверых подростков о том, что случилось с Хиросимой после того, как США сбросили бомбу.

Они знали, что произошло в общих чертах, но мало представляли масштабы человеческих страданий и разрушений. Взрослые предполагали, что бомба "Малыш", сброшенная на Хиросиму, убила от тысячи до 25 тысяч человек. Подростки говорили, что 5 тысяч. На самом деле атомная бомба уничтожила пять квадратных миль города и убила от 130 000 до 225 000 человек.

"Сегодня мельчайшее тактическое ядерное оружие способно разрушить гораздо хуже, чем то, что произошло в Хиросиме, - написал Мазур. - Даже если бы в текущем конфликте было запущено хотя бы одно "маленькое" ядерное оружие, в мире не хватило бы терапевтов, чтобы справиться с травмой психического здоровья, которая возникла бы в результате наблюдения за последствиями в режиме реального времени".

Эксперт Чиввис считает вероятным вариантом ядерный взрыв, который повредил бы электросеть над крупным украинским или даже натовским городом.

США на такое нападение ответят аналогичным ударом.

"Даже в лучшем случае, когда обе стороны уберут пальцы с курков, ядерное табу будет нарушено, и мы вступим в совершенно новую эру: две ядерные сверхдержавы применили свое ядерное оружие в войне. Одни только последствия распространения будут иметь далеко идущие последствия, поскольку другие страны ускоряют свои программы создания ядерного оружия. Сам факт того, что ядерное табу было нарушено, увеличивает шансы на то, что ядерный порог будет снова перейден в будущих конфликтах не только между Россией и Америкой, но и с Китаем, между Индией и Пакистаном, на Ближнем Востоке или где-либо еще. Даже при таком исходе, при котором мир "спасется", Соединенные Штаты находятся в гораздо худшем положении, чем до того, как в прошлом месяце разразилась война в Украине", - заключает эксперт.

Пять сценариев начала ядерной войны

Сотрудник института ответственного государственного управления в Вашингтоне Джозеф Сиринчоне считает, что существует пять сценариев начала ядерной войны, которые он описал в своем подкасте на Bill Press Pods.

1. Удар по Черному морю

Путин может запустить ядерную бомбу и нанести удар по Черному морю. Удар над морем будет "демонстрационным", без жертв и повреждений.

Тогда Запад введет против РФ еще больше санкций и увеличит помощь Украине.

2. Ядерный удар по военному объекту в Украине

РФ будет целиться в военные объекты, но использует для этого оружие небольшой мощности. Однако это все равно приведет к серьезным разрушениям, могут погибнуть сотни или тысячи человек.

3. Путин устроит "вторую Хиросиму"

То есть сбросит бомбу на один из украинских городов. Такие действия приведут к десяткам тысяч жертв, а США и НАТО ответят крупномасштабными ударами с применением обычных вооружений по подразделениям, которые нанесли удар, и другим подразделениям РФ.

4. Ядерный удар России по объекту на территории стран НАТО

Если Путин действительно решится идти по такому сценарию, он получит мощный и массированный ответ. Альянс задействует сухопутные войска и необходимое вооружение. НАТО будет непрерывно атаковать с воздуха российские силы, находящиеся на территории Украины. Однако, отмечает эксперт, США и НАТО едва ли будут отвечать на удар ядерным оружием, так как целью Альянса будет прекращение конфликта, а не его расширение.

5. Путин нанесет удар по США

Самым отчаянным шагом президента РФ может быть прямая атака по объектам в США. Если Путин пойдет на такой шаг, то он может попытаться уничтожить американское правительство.

Этот сценарий эксперт называет самым опасным.

"Риск того, что Путин начнет ядерную войну, низок. Барьеры против использования огромны. Но он может это сделать. Мы должны публично обсуждать варианты, чтобы западная общественность полностью понимала риски и могла иметь право голоса в ответах", - сказал эксперт.

Между тем, угроза ядерной войны, как уже писала "Страна", вызывает на Западе и призывы не вмешиваться в украинский конфликт и не поставлять оружие Украине.

Так, группа известных деятелей культуры и СМИ Германии обратилась с открытым письмом к федеральному канцлеру Олафу Шольцу, призвав его не поставлять Украине тяжелое вооружение.

"Мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и более не будете прямо или косвенно поставлять тяжелые вооружения Украине. Наоборот, мы призываем вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня, компромисса, который могут принять обе стороны", – говорится в письме.

Подписанты считают, что президент РФ Владимир Путин нарушил международное право, начав наступление на Украину, но это не оправдывает "риск перерастания этой войны в ядерный конфликт".

"Поставка большого количества тяжелого вооружения может сделать саму Германию участником войны. А российский контрудар может спровоцировать необходимость помощи по договору НАТО, а вместе с ней и непосредственную опасность мировой войны", – говорится в письме.

Собственно, не исключено, что нынешние заявления России с намеками на возможное использование ядерного оружия имеют целью предупредить расширение военной помощи Украине со стороны Запада, а также не допустить прямого вмешательства армий НАТО в войну на стороне Украине. И если этого (прямого вмешательства) не произойдет, то вероятность использования РФ ядерного оружия выглядит минимальной. Однако общая атмосфера, которая создается обсуждением перспектив ядерной войны, сама по себе является фактором нарастания глобальной напряженности. И снять "ядерные" риски может лишь полное прекращение войны в Украине с заключением мирного соглашения, признаваемого всеми сторонами.