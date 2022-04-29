Группа знаменитостей из сферы культуры и СМИ Германии обратилась с открытым письмом к федеральному канцлеру Олафу Шольцу, призвав его не поставлять Украине тяжелое вооружение.

Письмо опубликовано в журнале "Эмма".

"Мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и более не будете прямо или косвенно поставлять тяжелые вооружения Украине. Наоборот, мы призываем вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня, компромисса, который могут принять обе стороны", – говорится в письме.

Подписанты считают, что президент РФ Владимир Путин нарушил международное право, начав наступление на Украину, но это не оправдывает "риск перерастания этой войны в ядерный конфликт".

"Поставка большого количества тяжелого вооружения может сделать саму Германию участником войны. А российский контрудар может спровоцировать необходимость помощи по договору НАТО, а вместе с ней и непосредственную опасность мировой войны", – говорится в письме.

Письмо подписали 28 человек, среди которых режиссеры Андреас Дрезен, Хайке Сандер и Александр Клюге, писатели Мартин Вальзер и Юли Зех, музыкант Рейнхард Мей и журналист Ранга Йогешвар.

Уже после публикации письма к нему присоединились писатель Катя Ланге-Мюллер, художник Катарина Фрич и еще несколько десятков человек.

Это уже не первое такое открытое письмо. Неделю назад в ФРГ деятели культуры. науки и политики обращались к Шольцу с аналогичными призывами.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Болгарии отказал Украине в поставках оружия.