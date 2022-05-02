Кремль вынудил Олега Тинькова продать свою долю в банке "Тинькофф". Об этом сам бизнесмен рассказал газете The New York Times.

По словам Тинькова, на следующий день после его поста с осуждением войны в Украине и критикой российской армии с ним связались из администрации Путина и пригрозили национализировать "Тинькофф", если он не продаст свою долю. Поэтому он продал свои 35% Владимиру Потанину.

"Я не мог обсуждать цену. Я был похож на заложника - ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры", - сказал Тиньков и поблагодарил Потанина, который помог спасти ему "хоть немного денег".

Сумму сделки бизнесмен так и не назвал, но заявил, что она составила около 3% от рыночной.

Напомним, будучи владельцем банка Олег Тиньков жил за границей и выступал против войны с Украиной, хотя сам банк работает в России. 19 апреля Олег Тиньков написал в своем Инстаграме, что "символ Z используют дебилы, да и тех только 10% в России".

После волны критических комментариев и акций протеста в российских соцсетях (люди, поддерживающие войну, начали публично резать свои банковские карточки) "Тинькофф" опубликовал заявление, назвав своего основателя простым клиентом - "одним из 20 миллионов": "Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья".

Однако, видимо, угроза для бизнеса в связи с высказыванием Тинькова была столь велика, что банк решили срочно переименовать.

Как сообщала "Страна", у Тинькова в 2020 году нашли рак, и он делал пересадку костного мозга.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.