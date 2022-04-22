Российский коммерческий банк "Тинькофф" решил сменить название.

Об этом сообщается в Телеграм-канале банка.

Официальная причина - "Тинькофф" уже давно перерос первоначальный смысл именного бренда.

"В 2022 году "Тинькофф" проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. "Тинькофф" уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда: сегодня "Тинькофф" - это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес "Тинькофф" много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом", - сказано в записи.

Однако российские СМИ пишут, что настоящая причина переименования заключается в том, что владелец банка Олег Тиньков живет за границей и выступает против войны с Украиной, хотя сам банк работает в России.

19 апреля Олег Тиньков написал в своем Инстаграме, что символ Z используют дебилы, да и тех только 10% в России.

После волны критических комментариев и акций протеста в российских соцсетях (люди, поддерживающие "спецоперацию", начали публично резать свои банковские карточки) "Тинькофф" опубликовал заявление, назвав своего основателя простым клиентом - "одним из 20 миллионов": "Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья".

Однако, видимо, угроза для бизнеса в связи с высказыванием Тинькова была столь велика, что банк решили срочно переименовать.

Как сообщала "Страна", у Тинькова в 2020 году нашли рак, и он делал пересадку костного мозга.

Также мы рассказывали, что в Кыргызстане жителям грозят уголовной ответственностью за символику Z на 9 мая.