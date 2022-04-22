Банк "Тинькофф" решил сменить название после негативных публикаций своего основателя о войне в Украине
Российский коммерческий банк "Тинькофф" решил сменить название.
Об этом сообщается в Телеграм-канале банка.
Официальная причина - "Тинькофф" уже давно перерос первоначальный смысл именного бренда.
"В 2022 году "Тинькофф" проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. "Тинькофф" уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда: сегодня "Тинькофф" - это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес "Тинькофф" много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом", - сказано в записи.
Однако российские СМИ пишут, что настоящая причина переименования заключается в том, что владелец банка Олег Тиньков живет за границей и выступает против войны с Украиной, хотя сам банк работает в России.
19 апреля Олег Тиньков написал в своем Инстаграме, что символ Z используют дебилы, да и тех только 10% в России.
После волны критических комментариев и акций протеста в российских соцсетях (люди, поддерживающие "спецоперацию", начали публично резать свои банковские карточки) "Тинькофф" опубликовал заявление, назвав своего основателя простым клиентом - "одним из 20 миллионов": "Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья".
Однако, видимо, угроза для бизнеса в связи с высказыванием Тинькова была столь велика, что банк решили срочно переименовать.
Как сообщала "Страна", у Тинькова в 2020 году нашли рак, и он делал пересадку костного мозга.
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