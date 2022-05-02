Минобороны РФ заявило, что с территории находящегося в Мариуполе завода "Азовсталь" эвакуировали уже 126 человек. 30 апреля территорию завода покинули 46 человек, 1 мая вывезли еще 80 гражданских.

Из них 69 человек решило выехать на территорию, подконтрольную Украине.

Украинская сторона пока не комментировала данное сообщение.

Вчера Зеленский заявил, что эвакуировали с "Азовстали" примерно 100 человек. Также мы писали о подробностях эвакуации с "Азовстали", как люди вылезают из подземелий по руинам и едут в автобусе без окон.

Днем в понедельник, 2 мая, началась эвакуация жителей Мариуполя. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.