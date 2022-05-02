Днем в понедельник, 2 мая, началась эвакуация жителей Мариуполя. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко в эфире "Радио Свобода".

"По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", - сказал Андрющенко.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет проходить сегодняшняя эвакуация из Мангуша и Бердянска.

Также сообщалось, что на сегодня согласован "зеленый коридор" Мариуполь - Запорожье для жителей Запорожской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.