Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что с "Азовстали" за два дня удалось вывезти более ста гражданских - прежде всего женщин и детей.

"Удалось вывезти уже более ста гражданских - женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно там. Именно на "Азовстали". Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", - сказал президент.

Зеленский добавил, что эвакуация - часть "очень сложного" переговорного процесса, который продолжается.

"После многих недель переговоров, после многих попыток, разных встреч, звонков и предложений. Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что вчера заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в видеообращении заявил, что с 11:00 утра 30 апреля украинская и российская стороны соблюдают в Мариуполе режим тишины, чтобы можно было провести эвакуацию. По его словам, с территории "Азовстали" удалось вывезти 20 гражданских женщин и детей, при этом российские источники говорили о 25 людях. "Страна" также публиковала видео вывоза мирных жителей с завода в Мариуполе.

А сегодня появилась информация об эвакуации еще части жителей в Украину.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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