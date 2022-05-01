Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских жителей с завода Азовсталь в Маруполе.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье", - написал Зеленский.

Скриншот: Twitter/Володимир Зеленський

Напомним, что вчера заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в видеообращении заявил, что с 11:00 утра 30 апреля украинская и российская стороны соблюдают в Мариуполе режим тишины, чтобы можно было провести эвакуацию. По его словам, с территории "Азовстали" удалось вывезти 20 гражданских женщин и детей, при этом российские источники говорили о 25 людях. "Страна" также публиковала видео вывоза мирных жителей с завода в Мариуполе.

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"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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