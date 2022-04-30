Российские оккупационные войска, которые контролируют почти весь Мариуполь, разрешили местным жителям перемещение между Левобережным районом и всеми прочими районами города на другом берегу Кальмиуса.

"Перемещение открыто через мост на Мухино. Одновременно установлены блок-посты для усиления контроля", - пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

Кроме того, российские средства массовой информации сообщают, что с территории "Азовстали" сегодня вышли 25 человек. Из них шестеро - это дети.

Официального подтверждения от украинских властей или военных по этому поводу пока не было.

Скриншот: Telegram/Андрющенко Time

Ранее мы писали, что 30 апреля в населенном пункте Безыменное под Мариуполем начались переговоры касательно эвакуации мирного населения с "Азовстали". Известно, что в переговорах участвуют представители ООН и Международного Красного креста. При этом подтверждения от украинской стороны по поводу переговоров на данный момент нет.

Кроме того, сегодня украинская сторона заявила, что может состояться эвакуация мирных жителей на подконтрольные Украине территории из Мариуполя.