Сегодня, 1 мая, возможна эвакуация гражданских из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей — в 16:00 около ТРЦ "Порт Сити".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно. Молимся, чтобы все сработало", - говорится в сообщении горсовета.

Напомним, вчера в "Азове" подтвердили эвакуацию 20 гражданских с "Азовстали".

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.