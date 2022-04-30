В Мариуполь прибыли авто ООН и эвакуационные автобусы. За ними следят российские военные, Видео
В Мариуполь въехали машины с логотипом ООН, с белыми флагами и эвакуационные автобусы. За ними наблюдают российские военные.
Об этом свидетельствуют соответствующие видео.
"Это может быть прологом к эвакуации людей с завода "Азовсталь". На данный момент эту информацию пока не подтверждают официально. В Мариупольском горсовете заявляли, что эвакуация готовится, но без упоминания завода", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, россияне разрешили мариупольцам перемещаться через Кальмиус и выпустили 25 человек с "Азовстали".
Ранее "Страна" сообщала, что сегодня украинская сторона заявила, что может состояться эвакуация мирных жителей на подконтрольные Украине территории из Мариуполя.
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