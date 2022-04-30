В Мариуполь въехали машины с логотипом ООН, с белыми флагами и эвакуационные автобусы. За ними наблюдают российские военные.

Об этом свидетельствуют соответствующие видео.

"Это может быть прологом к эвакуации людей с завода "Азовсталь". На данный момент эту информацию пока не подтверждают официально. В Мариупольском горсовете заявляли, что эвакуация готовится, но без упоминания завода", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, россияне разрешили мариупольцам перемещаться через Кальмиус и выпустили 25 человек с "Азовстали".

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня украинская сторона заявила, что может состояться эвакуация мирных жителей на подконтрольные Украине территории из Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.