Украинские власти сегодня впервые подтвердили возможность эвакуации из Мариуполя
В Украине впервые подтвердили возможность эвакуации из Мариуполя сегодня, 30 апреля.
Об этом сообщает в Фейсбуке Мариупольский горсовет.
"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От "Порт-Сити". Ждем подтверждения. Верим. Следите за новостями", - говорится в сообщении.
Ранее о подготовке эвакуации гражданских людей с "Азовстали" сообщали Телеграм-каналы из "ДНР" и России.
Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.
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Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск
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