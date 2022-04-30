Появилась первая реакция с украинской стороны на информацию об эвакуации гражданских с "Азовстали", о которой ранее писали российские Telegram-каналы.

Как сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь (позывной "Калина") в видеообращении, с 11:00 украинская и российская стороны соблюдают в Мариуполе режим тишины.

С территории "Азовстали" удалось вывезти 20 гражданских женщин и детей (российские источники говорят о 25 людях - Ред.), они должны выехать в Запорожье.

При этом Паламарь требует, чтоб в список на эвакуацию включили и раненых украинских военных. Сейчас они в этом списке отсутствуют.

Напомним, в Мариуполь прибыли авто ООН и эвакуационные автобусы. За ними наблюдали российские военные.

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