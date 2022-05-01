Организация объединенных наций (ООН) и Международный комитет Красного Креста сделали заявление об эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и раскрыли некоторые детали операции.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что Международный комитет Красного креста подтверждает, что идет операция по безопасному проходу, в координации с ООН и сторонами конфликта.

"Конвой для эвакуации гражданских лиц проехал около 230 км и достиг завода в Мариуполе утром в субботу по местному времени. МККК настаивает на том, что никаких подробностей нельзя сообщить до тех пор, пока не позволит ситуация, поскольку это ставит под серьезную угрозу безопасность гражданских лиц и конвоя. Соответствующие местные власти коммуницируют с гражданскими лицами по поводу практических деталей", - говорится в сообщении.

Аналогичное по содержанию заявление сделал представитель ООН.

Напомним, что вчера заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в видеообращении заявил, что с 11:00 утра 30 апреля украинская и российская стороны соблюдают в Мариуполе режим тишины, чтобы можно было провести эвакуацию. По его словам, с территории "Азовстали" удалось вывезти 20 гражданских женщин и детей, при этом российские источники говорили о 25 людях. "Страна" также публиковала видео вывоза мирных жителей с завода в Мариуполе.