В РФ заявили, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе сегодня, 1 мая, эвакуируются ещё 40 мирных жителей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что их садят в автобусы и везут в сторону Новоазовска (к востоку от Мариуполя). По данным СМИ, среди них 18 мужчин, 14 женщин, 8 детей.

Напомним, сегодня Мариупольский городской совет официально заявил, что в это воскресенье возможна эвакуация гражданских из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей — в 16:00 около ТРЦ "Порт Сити".

Кроме этого, вчера в "Азове" подтвердили эвакуацию 20 гражданских с "Азовстали". Также вчера в Мариуполь прибыли авто ООН и эвакуационные автобусы. За ними наблюдали российские военные.

Тем временем война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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