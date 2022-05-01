Появилось видео, как вчера с завода "Азовсталь" в Мариуполе вывозили гражданских.

На опубликованном ролике видно, что в операции по вывозу мирных жителей участвовал Красный крест.

Напомним, по данным полка "Азов", с "Азовстали" смогли вывести 20 человек. Российская сторона называет цифру в 46 человек. Но в это число включены и те, кто вышел не с "Азовстали", а из близлежащих домов.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвенково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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