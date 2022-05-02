На понедельник, 2 мая, согласован "зеленый коридор" Мариуполь - Запорожье для жителей Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram-канале.

Колонны автобусов будут проходить через Бердянск (Луначарское кольцо), Токмак (ориентировочно 11:30-12:00, время может измениться, кафе "Нирвана") и Васильевку.

Напомним, ранее мы писали, как будет проходить сегодняшняя эвакуация из Мангуша и Бердянска.

Также сообщали, что согласованы дополнительные локации из Мариуполя для посадки людей в колонну.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.