Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал подробности о сегодняшней эвакуации, которая запланирована из самого города, а также из Мангуша и Луначарского кольца в Бердянске.

О них он сообщил в Telegram-канале.

По словам Андрющенко, в Мангруше будет "фильтрация", но ее россияне обещают провести быстро.

В Мангуше, а также в районе Луначарского кольца Бердянска будет посадка людей в автобусы. Собственными машинами можно присоединиться к колонне.

По времени посадок по пунктам маршрута – время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как удалось начать эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.