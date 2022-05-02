Эвакуироваться можно на автобусе и своем авто. Иллюстративное фото: ГСЧС

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал подробности о сегодняшней эвакуации, которая запланирована из самого города, а также из Мангуша и Луначарского кольца в Бердянске.

О них он сообщил в Telegram-канале. 

По словам Андрющенко, в Мангруше будет "фильтрация", но ее россияне обещают провести быстро. 

В Мангуше, а также в районе Луначарского кольца Бердянска будет посадка людей в автобусы.  Собственными машинами можно присоединиться к колонне.

По времени посадок по пунктам маршрута – время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено.

Эвакуация из Мариуполя - подробности

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как удалось начать эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ. 

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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