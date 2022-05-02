Сегодня из Мариуполя планируют эвакуировать мирных граждан. Иллюстративное фото: ГСЧС

Утром в понедельник, 2 мая, в Мариуполе запланирована эвакуация мирных жителей. В городе посадка в автобусы проходит около "Порт-Сити" с 07:00. Также были согласованы еще две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну - села Мангуш и Луначарское кольцо около Бердянска. 

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

"Если у вас остались родственники или знакомые, пытайтесь связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации", - попросили в мэрии. 

Эвакуация Мариуполя 2 мая

Напомним, Зеленский в видеообращении заявил, что с "Азовстали" за два дня удалось вывезти более ста гражданских - прежде всего женщин и детей.

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Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ. 

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