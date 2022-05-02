Завершился первый этап сбора предложений для переименования пяти станций Киевского метрополитена. В результате, были отобраны по 5 самых популярных вариантов для каждой станции.

Об этом сообщил начальник метрополитена Виктор Брагинский в своем Telegram-канале.

Станция "Минская" может стать "Варшавской" или "Вышгородской";

"Героев Днепра" - "Героев Мариуполя" или "Героев Украины";

Станция "Дружбы народов" - "Ботаническая" или "Европейская";

"Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса" или "Лины Костенко";

"Берестейская" - "Степана Бандеры" и "Мариупольская".

Всего свои идеи подали 18 912 желающих киевлян.

Брагинский заявил, что среди предложений встречались "довольно экзотические варианты". К примеру, для "Минской" предлагали названия "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторная". Станцию "Героев Днепра" предлагали назвать ст. "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков".

Второй этап голосования проходит в онлайн-формате. Он продлится до 9 мая. Заполнить форму можно по ссылке.

После этого результаты будут проработаны и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также подготовит профессиональная комиссия по вопросам наименований.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлян призвали поучаствовать в переименовании 279 объектов, названия которых связаны с РФ и Беларусью.

Также писали, что в Киеве хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь полка "Азов", а Пушкинскую - в Европейскую.