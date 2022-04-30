Киевсовет призвал украинцев принять участие в дерусификации столичного метро. Власти запланировали переименовать пять станций подземки.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевского метрополитена.

"Со 2 по 9 мая на каждом участке пройдет рейтинг онлайн-голосования среди самых популярных вариантов. После этого профильная комиссия по переименованию сделает свое заключение. Затем проект решения будет вынесен в сессионный зал", - говорится в сообщении.

Желающие могут присоединиться к идее и отправить свои предложения онлайн.

Ранее "Страна" сообщала, что Южно-Украинская атомная электростанция получила новое название – Пивдэнноукраинская АЭС.

"В условиях полномасштабной агрессии РФ стало совершенно очевидным, что от привычного, но издавна обрусевшего названия "Южно-Украинская атомная электростанция" необходимо отказаться. Поэтому персонал АЭС инициировал ее окончательную "украинизацию" и было решено старое название заменить исторически, патриотически и грамматически совершенным – "Пивдэнноукраинская АЭС", – заявили по поводу переименования в "Энергоатоме".

Также мы писали, что в Киеве хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь полка "Азов", а Пушкинскую - в Европейскую.