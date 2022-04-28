Южно-Украинская атомная электростанция получила новое название – Пивдэнноукраинская АЭС.

Об этом говорится в сообщении компании "Энергоатом" в Facebook.

"В условиях полномасштабной агрессии РФ стало совершенно очевидным, что от привычного, но издавна обрусевшего названия "Южно-Украинская атомная электростанция" необходимо отказаться. Поэтому персонал АЭС инициировал ее окончательную "украинизацию" и было решено старое название заменить исторически, патриотически и грамматически совершенным – "Пивдэнноукраинская АЭС", – сказано в заявлении.

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