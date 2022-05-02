Появились комментарии украинской стороны на высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о национальности Зеленского.

"Антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не прячутся и открыто это демонстрируют миру. Сначала они ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр", - написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Лавров не смог скрыть глубокий антисемитизм российских элит".

"Его гнусные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия преисполнена ненавистью к другим народам", - написал Кулеба в Twitter.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что "откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев в Холокосте – еще одно свидетельство того, что Россия является правопреемником нацистской идеологии".

Как сообщалось, ведущий итальянской телекомпании Mediaset задал Лаврову вопрос, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что президент Владимир Зеленский еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - ответил Лавров.

Напомним, в интервью итальянскому телеканалу Лавров также заявил, что Россия не требует от Зеленского сдаться, он "должен приказать прекратить сопротивление".

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.