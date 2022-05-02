США намерены добиваться того, чтобы ситуация вокруг Украины обернулась для России "стратегическим провалом".

Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне, пишет ТАСС.

"Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом", - сказала сотрудник Пентагона.

Она пояснила, что имеет в виду неудачи для Москвы в военном, политическом и экономическом планах. По мнению Уолландер, санкции Запада будут с течением времени "все сильнее" бить по "российской экономике в целом" и по ее оборонно-промышленному сектору в частности.

Уолландер добавила, что Запад будет пытаться привлечь к ответственности российское руководство перед лицом его собственного населения и на мировой арене.

По ее словам, последнее Вашингтон считает особенно важным, так как "другие страны следят за тем, добьется ли Россия успеха".

"Ставки касаются глобальной стабильности и безопасности", - подытожила Уолландер.

Напомним, глава Пентагона заявил, что США верят в победу Украины в войне при правильном оснащении и поддержке.

Ранее мы писали, что британская разведка не видит успехов ВС РФ в Украине из-за контратак ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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