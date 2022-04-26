После визита в Украину государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина президент США Джо Байден сменил стратегию по поводу России.

Об этом пишет со ссылкой на свои источники пишет CNN.

"Утверждение Остина о том, что США хотят "ослабить" Россию, подчеркивает изменение стратегии Байдена", - сообщает CNN.

Новая цель состоит в том, чтобы "победить Россию на поле боя настолько решительно, что она воздержится от любых новых атак".

Собеседники CNN в Совете нацбезопасности США говорят, что в течение нескольких месяцев планировали, как "сделать это вторжение стратегическим провалом для России".

"Мы хотим, чтобы Украина победила", - заявил чиновник.

Сейчас усилия США "нацелены на российскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную мощь России".

Еще одна формулировка стратегии Вашингтона - "Россия выходит из конфликта слабее, чем раньше". При этом официальные лица США раньше прямо этого не говорили, отмечают журналисты. Они наоборот давали понять, что урегулирование путем переговоров может быть достигнуто.

Теперь же считается, что "военная поддержка Украины может привести к серьезным ударам по России, которые ослабят ее долгосрочный военный потенциал, что принесет стратегическую пользу США". Поставки оружия Украине источники CNN называют "инвестицией в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие".

При этом у данной стратегии сами же власти США видят ограничение. Действовать приходится аккуратно по двум причинам. Во-первых, из-за сопутствующего ущерба, который жесткие санкции могут нанести мировой экономике. Во-вторых, из-за риска того, что Путин может "разозлиться", если его загнать в угол (то есть, намек на ядерный конфликт или более жестокие удары по Украине, не связанные уже ничем).

В этом смысле чиновники США считают заявления главы Пентагона Ллойда Остина о намерении "ослабить Россию" слишком откровенными и дающими РФ повод говорить о том, что НАТО агрессивная организация. Но в целом, отмечает издание, заявления Остина отражают реальную стратегию Вашингтона.

Напомним, глава Пентагона по итогам визита заявил, что США верят в победу Украины в войне при правильном оснащении и поддержке.

Также сообщалось, что США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger, Javelin и другое оборудование.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.