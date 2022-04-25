Государственный департамент США объявил об одобрении возможной продажи Украине нестандартных боеприпасов на сумму около 165 миллионов долларов.

Об этом сообщает NBC News.

Сертификат о продаже был предоставлен в Конгресс в воскресенье, 24 апреля. Потенциальная сделка будет включать 120-мм минометные снаряды, реактивные снаряды БМ-21 "Град" и гранаты ВОГ-25, а также другие виды боеприпасов.

Государственный секретарь Энтони Блинкен и Государственный департамент США в ходе проверки определили, что продажа оправдана с учетом чрезвычайного положения в регионе и будет способствовать целям американской внешней политики.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявил, что американские гаубицы M777 уже находятся в Украине.

Ранее мы писали, что Швейцария задерживает поставки боеприпасов к немецким БМП.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".