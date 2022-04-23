Появились подробности поставок тяжелой артиллерии в Украину, о которых заявляли канадские власти.

Canadian Press сообщает, что Канада поставила в Украину 155-мм буксируемые гаубицы М777 и боеприпасы к ним.

Позже Си-би-си сообщило, что орудий будет поставлено Украине всего четыре штуки. У Канады их всего 37, поэтому много гаубиц послать в Украину власти не могут. Но обещают передать и снаряды к ним.

Ранее о поставках 155-мм гаубиц в Украину объявили США и Франция. Как писала "Страна", 21 апреля из США прибыли четыре самолета с военной помощью для Украины, включая гаубицы.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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